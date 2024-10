Giappone: Aumento dei prezzi per cibo, bevande e tariffe postali

02 Ottobre 2024_ A partire da oggi, i prezzi al dettaglio di circa 3.000 articoli alimentari e bevande in Giappone subiranno un aumento, insieme a un incremento delle tariffe postali. Le ragioni principali di questi aumenti sono l'aumento dei costi delle materie prime importate, la debolezza dello yen e l'aumento delle spese di trasporto. Aziende come Asahi Soft Drinks e Ito En hanno annunciato aumenti significativi, con prezzi che varieranno dal 2% al 36% per diversi prodotti. Questo rappresenta il primo aumento generalizzato delle tariffe postali dal 1994, come riportato da japantoday.com. Le misure sono state adottate in un contesto di crescente digitalizzazione e diminuzione del volume di corrispondenza, che ha portato a una necessità di adeguare i costi per mantenere i servizi postali.