11 Novembre 2024_ Secondo un rapporto dell'agenzia meteorologica dell'UE, il 2024 potrebbe registrare la temperatura media globale più alta mai osservata. Nelle acque di Sanriku, al largo della costa orientale del Giappone, si è verificata un'anomalia nota come 'onda di calore marino', con un aumento della temperatura superficiale di 6°C, il più alto mai registrato. Questo fenomeno ha portato alla comparsa di specie marine insolite, come l'astice e il pesce spada, che non erano comuni in questa regione. La fonte di queste informazioni è ntv.co.jp, che ha anche evidenziato come il cambiamento climatico stia influenzando la fauna marina e le pratiche di pesca locali.