Giappone: Aumento previsto per il salario minimo nel 2024

24 Luglio 2024_ Il comitato consultivo per il salario minimo in Giappone ha avviato le ultime fasi di discussione per stabilire un aumento del salario minimo regionale per il 2024, fissando un obiettivo medio nazionale di circa 1050 yen all'ora. Questo rappresenterebbe un incremento di oltre 90 yen rispetto all'importo dell'anno scorso, che era di 961 yen. La decisione arriva in un contesto di crescente pressione per un significativo aumento del salario minimo, a causa dell'innalzamento dei prezzi. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. L'aumento del salario minimo è un tema cruciale in Giappone, dove il costo della vita continua a salire, sollevando preoccupazioni tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali.