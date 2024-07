Giappone: Aumento record della popolazione straniera nel 2023

25 Luglio 2024_ Secondo un'indagine demografica pubblicata dal Ministero degli Interni giapponese, il numero di stranieri registrati in Giappone ha...

25 Luglio 2024_ Secondo un'indagine demografica pubblicata dal Ministero degli Interni giapponese, il numero di stranieri registrati in Giappone ha superato per la prima volta i 3 milioni, con un incremento del 10,7% rispetto all'anno precedente. Nel contempo, la popolazione giapponese continua a diminuire, segnando il quindicesimo anno consecutivo di calo, con una riduzione dello 0,5% rispetto all'anno scorso. Questo trend evidenzia l'accentuarsi del fenomeno della bassa natalità e dell'invecchiamento della popolazione, mentre la presenza di stranieri diventa sempre più significativa. La fonte di queste informazioni è 毎日新聞. L'aumento della popolazione straniera potrebbe influenzare le politiche migratorie e sociali del Giappone, un paese noto per la sua omogeneità culturale.