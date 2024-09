Giappone: Avviata una grande indagine sui lavoratori freelance per migliorare la loro protezione

15 Settembre 2024_ Il Giappone ha annunciato l'avvio di un'indagine su larga scala per comprendere meglio la situazione dei lavoratori freelance e garantire la loro protezione da eventuali problematiche. Questa iniziativa, che coinvolgerà anche la nuova Commissione per la concorrenza, mira a raccogliere dati e informazioni utili per affrontare le difficoltà che questi professionisti affrontano nel mercato del lavoro. L'indagine si concentrerà su vari aspetti, tra cui le condizioni di lavoro e le problematiche legate ai contratti. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il Giappone, dove il numero di lavoratori freelance è in costante aumento, e riflette la crescente attenzione verso i diritti dei lavoratori in un contesto economico in evoluzione.