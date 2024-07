Giappone: Awaji Island si prepara a diventare una meta turistica di fama mondiale

24 Luglio 2024_ L'Associazione Turistica di Awaji Island, guidata dal presidente Manabu Kinoshita, sta lanciando una strategia per trasformare l'isola in una destinazione turistica di rilevanza nazionale e internazionale. In vista dell'Expo di Osaka-Kansai del 2025, l'isola svilupperà esperienze turistiche uniche, puntando su attrazioni legate alla sua cultura, storia e gastronomia. Nonostante la pandemia abbia colpito duramente il turismo, Awaji ha mostrato una rapida ripresa, raggiungendo quasi il 99% dei livelli pre-pandemia nel 2023. La fonte di questa notizia è sankei.com. L'isola, famosa per la sua produzione alimentare e le tradizioni artigianali, mira a attrarre visitatori da tutto il mondo, sfruttando eventi futuri come l'Expo e la riqualificazione dell'aeroporto di Kobe.