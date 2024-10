Giappone: A|X Armani Exchange celebra il terzo anniversario a Harajuku con un evento esclusivo

05 Ottobre 2024_ A|X Armani Exchange ha festeggiato il suo terzo anniversario con un evento speciale presso il negozio di Harajuku, Tokyo, attirando celebrità e appassionati di moda. L'evento ha presentato la nuova collezione 'AFTER DARK EDITION', ispirata all'urban lifestyle e caratterizzata da un design elegante in tonalità nere. Tra i partecipanti, i giovani influencer giapponesi hanno elogiato la qualità e lo stile della collezione, sottolineando l'importanza della moda italiana nel panorama giapponese. La notizia è stata riportata da sankei.com, evidenziando l'influenza di marchi italiani come Armani nel mercato giapponese. Fino al 17 ottobre, il negozio offre promozioni speciali e un'esperienza gastronomica con pizze per i visitatori.