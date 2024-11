Giappone: Ayase Haruka esplora la cucina italiana a Roma

01 Novembre 2024_ L'attrice giapponese Ayase Haruka ha partecipato al programma 'World Gourmet', trasmesso il 30 ottobre, visitando Roma, Italia, per scoprire piatti tipici che non possono essere replicati in Giappone. Durante il suo soggiorno, Haruka ha assaporato specialità locali e ha condiviso la sua esperienza culinaria con il pubblico giapponese, sottolineando l'unicità della cucina italiana. La trasmissione ha messo in evidenza non solo i sapori, ma anche la cultura gastronomica che caratterizza la capitale italiana, rendendo omaggio alla tradizione culinaria del Paese. La notizia è stata riportata da newscollect.jp, evidenziando l'interesse crescente per la cucina italiana in Giappone. Questo scambio culturale dimostra come la gastronomia possa unire diverse nazioni, creando un ponte tra Italia e Giappone.