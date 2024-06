Giappone: Barilla lancia una nuova linea di prodotti per il mercato giapponese

28 Giugno 2024_ Barilla, il principale marchio di pasta italiano, ha annunciato il lancio di una nuova linea di prodotti per il mercato giapponese. La nuova gamma include una serie di paste surgelate sviluppate in collaborazione con Aeon Topvalu, mirate a soddisfare le esigenze diversificate dei consumatori giapponesi. Barilla, che ha iniziato a vendere i suoi prodotti in Giappone nel 1997, continua a essere molto apprezzata sia nelle case che nei ristoranti del paese. La nuova linea di prodotti riflette l'impegno di Barilla nel promuovere la cucina italiana autentica e di alta qualità. Lo riporta zaikei.co.jp. Barilla è riconosciuta anche per le sue iniziative globali in materia di sostenibilità e inclusività, come il programma di diversità dei fornitori e il nuovo sistema di congedo parentale.