Giappone: Benetton celebra la moda italiana con una nuova collezione a Tokyo

24 Ottobre 2024_ Il marchio italiano Benetton ha lanciato una nuova collezione di abbigliamento casual presso il suo negozio a Tokyo, evidenziando l'influenza della moda italiana nel mercato giapponese. La collezione si distingue per i suoi colori vivaci e design innovativi, riflettendo l'essenza del brand che ha radici profonde in Italia. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per il marchio di rafforzare la sua presenza in Giappone, un paese noto per la sua passione per la moda e il design. La nuova linea è stata accolta con entusiasmo dai consumatori giapponesi, che apprezzano la qualità e lo stile distintivo di Benetton. La notizia è stata riportata da newscollect.jp. Benetton, fondato a Treviso, è famoso per il suo approccio audace alla moda e per il suo impegno verso la sostenibilità, elementi che continuano a risuonare con il pubblico giapponese.