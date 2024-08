Giappone: Beyblade celebra 25 anni con il successo del nuovo modello Beyblade X

24 Agosto 2024_ La famiglia di giochi Beyblade, prodotta dalla giapponese Tomy, festeggia il suo 25° anniversario con il lancio del Beyblade X, che ha venduto 5 milioni di unità in meno di un anno. Questo nuovo modello introduce un sistema di punti che incentiva i giocatori a partecipare a tornei e a collezionare lame rare, con un totale di 6,5 miliardi di punti già distribuiti. La popolarità del gioco sta crescendo anche all'estero, con eventi che attirano partecipanti di tutte le età e generi. La fonte di queste informazioni è asia.nikkei.com. Tomy sta cercando di trasformare Beyblade in uno sport intergenerazionale, affrontando la diminuzione della popolazione infantile in Giappone.