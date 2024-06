Giappone: Bonaventura lancia collezione con la Casa Savoia

26 Giugno 2024_ Il marchio di lusso italiano Bonaventura ha presentato una collezione limitata in collaborazione con la Casa Savoia. La collezione, denominata 'SAVOIA × BONAVENTURA', include 15 articoli in pelle di alta qualità, tra cui custodie per iPhone, portafogli e zaini, tutti caratterizzati dal colore 'Savoia Blue'. L'evento di lancio si è tenuto il 25 maggio 2024 presso il flagship store di Bonaventura a Ginza, Tokyo, con la partecipazione del Duca Emanuele Filiberto di Savoia. Il Duca ha elogiato la fusione tra la tradizione della Casa Savoia e la modernità dei prodotti Bonaventura. Lo riporta storyweb.jp. Questa collaborazione rappresenta un significativo connubio tra l'eleganza italiana e il mercato giapponese.