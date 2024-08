Giappone: Borsalino celebra 167 anni di storia e rilancia sul mercato giapponese

21 Agosto 2024_ Borsalino, storica casa di moda italiana specializzata in cappelli, festeggia il suo 167° anniversario e annuncia il rilancio della...

21 Agosto 2024_ Borsalino, storica casa di moda italiana specializzata in cappelli, festeggia il suo 167° anniversario e annuncia il rilancio della sua linea di prodotti in Giappone a partire dalla primavera-estate 2025. Nonostante le difficoltà economiche e la crisi di gestione che ha portato a un quasi fallimento, il marchio ha mostrato segni di ripresa grazie a una strategia di rebranding e all'aumento della domanda di prodotti di lusso. La popolarità dei cappelli Borsalino, simbolo di eleganza e artigianato italiano, continua a crescere tra le celebrità e i consumatori giapponesi. La notizia è stata riportata da fashionsnap.com, evidenziando l'importanza del mercato giapponese per il marchio. Borsalino punta a soddisfare le esigenze locali con una nuova gamma di prodotti, rafforzando ulteriormente i legami tra Italia e Giappone.