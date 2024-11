Giappone: Bottega Veneta lancia una nuova collezione di gioielli ispirata all'arte italiana

3 Novembre 2024_ Bottega Veneta ha presentato una nuova collezione di gioielli sotto la direzione creativa di Matthieu Blazy, composta da tre famiglie: Drop, Primavera e Catena. Questa collezione celebra l'artigianato italiano, utilizzando materiali di alta qualità e design complessi, riflettendo l'impegno del marchio per la tradizione artigianale. I gioielli includono bracciali e collane in oro giallo, anelli e orecchini in oro bianco, tutti realizzati con una forte attenzione ai dettagli. La collezione sarà disponibile in Giappone a partire dal 28 novembre presso il nuovo negozio di Bottega Veneta a Azabudai Hills, come riportato da mastered.jp. Questo lancio sottolinea l'importanza della tradizione artigianale italiana nel panorama della moda globale.