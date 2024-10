Giappone: Brunello Cucinelli presenta un pop-up store ispirato al 'Caffè Letterario' in Giappone

19 Ottobre 2024_ Brunello Cucinelli, il noto marchio italiano di moda e lusso, ha inaugurato un pop-up store in Giappone con il tema 'Caffè...

19 Ottobre 2024_ Brunello Cucinelli, il noto marchio italiano di moda e lusso, ha inaugurato un pop-up store in Giappone con il tema 'Caffè Letterario - Gentle Luxury'. Questo evento celebra l'eleganza e la cultura italiana, offrendo ai visitatori un'esperienza unica che unisce moda e letteratura. Il pop-up store rappresenta un'opportunità per esplorare l'arte del vivere all'italiana, con un focus sulla qualità e sull'artigianalità. La notizia è stata riportata da 25ans.jp. L'iniziativa di Cucinelli sottolinea l'apprezzamento giapponese per il design e la cultura italiana, creando un ponte tra le due nazioni.