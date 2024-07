Giappone: Brunello Cucinelli sostiene gli artigiani di Wajima colpiti dal terremoto

20 Luglio 2024_ Il marchio di lusso italiano Brunello Cucinelli ha avviato un'iniziativa di supporto per le aziende e gli artigiani di Wajima, colpiti dal terremoto nella Penisola di Noto. Presso il flagship store di Omotesando a Tokyo, Cucinelli ha messo a disposizione uno spazio espositivo per mostrare e vendere le lacche di Wajima fino alla fine di agosto. L'iniziativa include anche la possibilità di effettuare ordini su misura, con l'intenzione di proseguire il supporto in modo continuativo. Tra gli artigiani supportati c'è Haruhiko Yomon, la cui casa e attrezzi sono stati distrutti dal sisma. Lo riporta asahi.com. Il team di Cucinelli si recherà a Ishikawa il mese prossimo per sostenere il Wajima Taisai, un importante festival locale.