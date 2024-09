Giappone: Buccellati presenta la sua prima pop-up a Shinjuku con eleganza italiana

08 Settembre 2024_ La storica maison di gioielli italiana Buccellati inaugurerà la sua prima pop-up dedicata alla Home & Silver Collection presso l'Isetan Shinjuku dal 18 al 24 settembre 2024. La collezione include articoli in argento e decorazioni in vetro di Murano, evidenziando l'abilità artigianale italiana. Tra i pezzi in mostra ci sono eleganti posate, piatti e oggetti decorativi, tra cui una collaborazione con il rinomato marchio di porcellana Ginori 1735 di Firenze. L'evento rappresenta un'importante vetrina per l'artigianato italiano in Giappone, come riportato da fashionsnap.com. La pop-up non solo celebra la tradizione italiana, ma offre anche un'opportunità unica per i visitatori di esplorare l'eleganza e la qualità dei prodotti Buccellati.