Giappone: Bulgari celebra 140 anni con una mostra a Ginza dedicata alla bellezza di Roma

23 Luglio 2024_ Bulgari festeggia il suo 140° anniversario con la mostra "ETERNALLY REBORN 永遠なるローマの美" presso il Bulgari Ginza Tower, aperta fino al 20 agosto 2024. L'esposizione presenta 23 opere della collezione heritage, tra cui pezzi storici appartenuti a celebrità come Frank Sinatra e Anna Magnani, per la prima volta in mostra in Giappone. La mostra, che esplora la storia e l'estetica di Bulgari, è suddivisa in otto temi ispirati al celebre "otto punti stella" del marchio, riflettendo la ricca cultura di Roma. I visitatori possono prenotare l'accesso tramite il servizio ufficiale di Bulgari, come riportato da vogue.co.jp. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per immergersi nella tradizione e nell'innovazione del marchio italiano, simbolo di lusso e raffinatezza.