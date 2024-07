Giappone: Bulgari celebra la collezione 'Aeterna' a Kyoto

22 Luglio 2024_ Bulgari ha lanciato la sua nuova collezione di alta gioielleria 'Aeterna' con un evento spettacolare a Kyoto, Giappone. La collezione, il cui nome significa 'eterno' in latino, è un omaggio alla città di Roma, fonte di ispirazione per il marchio italiano. L'evento si è tenuto presso il Kyoto International Conference Center, noto per i suoi giardini giapponesi, e ha visto la partecipazione di celebrità come la modella Hikari Mori e l'attore Tomohisa Yamashita. La collezione celebra anche il 140° anniversario della fondazione di Bulgari. Lo riporta nicovideo.jp. L'evento ha sottolineato l'importanza della tradizione e dell'artigianato italiano nel mondo della gioielleria.