Giappone: Bulgari Ginza Bar si distingue tra i migliori bar d'Asia

26 Luglio 2024_ Il Bulgari Ginza Bar di Tokyo ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, classificandosi 86° nella lista dei "50 migliori bar d'Asia 2024". Questo evento celebra l'eccellenza della mixology e il bar ha invitato i rinomati bartender di Seoul, Luis e Lee, per un evento esclusivo. I cocktail serviti al Bulgari Ginza Bar sono una fusione di tradizione italiana e innovazione, con specialità come il Negroni e il Bellini. La notizia è stata riportata da jiji.com, evidenziando l'importanza della cultura del cocktail in Giappone. L'evento si terrà l'11 agosto, offrendo un'esperienza unica in un ambiente di lusso.