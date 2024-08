Giappone: Bulgari presenta la Bridal Fair ispirata a Roma

23 Agosto 2024_ Bulgari Japan annuncia la Bridal Fair "Design Your Love", che si svolgerà dal 1° settembre al 14 ottobre 2024, offrendo anelli ispirati alla romantica città di Roma. Durante l'evento, i clienti potranno personalizzare il loro anello con diamanti unici, scegliendo tra collezioni come "Roma Amor" e "Incontro d'Amore". La fiera celebra l'amore eterno, riflettendo il legame di Bulgari con Roma, città che vanta una storia di 2700 anni e rappresenta un simbolo di romanticismo. La notizia è stata riportata da dime.jp. L'evento si terrà in tutti i negozi Bulgari in Giappone, offrendo anche un originale certificato di matrimonio per gli acquisti effettuati durante la fiera.