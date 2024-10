Giappone: Bvlgari lancia la collezione 'Bvlgari Roma' di piccoli articoli in pelle

25 Ottobre 2024_ Bvlgari ha presentato in Giappone la sua nuova collezione di piccoli articoli in pelle, 'Bvlgari Roma', che celebra la bellezza e il patrimonio culturale di Roma. Questa collezione include portafogli e porta carte realizzati in pregiata pelle di vitello, caratterizzati dal logo Bvlgari in lettere romane antiche, simbolo distintivo della Maison. I prodotti sono disponibili in eleganti colori come il nero e il travertino brillante, riflettendo l'eleganza italiana. La notizia è stata riportata da re-how.net. La collezione 'Bvlgari Roma' rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e modernità, portando un pezzo di Roma in Giappone.