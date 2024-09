Giappone: Caffarel lancia il nuovo dolce 'Fred Dolce' a Kobe e Tokyo

05 Settembre 2024_ Il marchio di cioccolato italiano Caffarel, noto per la sua tradizione a Torino, ha annunciato il lancio del nuovo dolce 'Fred Dolce' in Giappone, disponibile dal 6 settembre 2024. Questo dessert innovativo, realizzato dai pasticceri del negozio Caffarel di Kobe, offre due modalità di consumo: come mousse cremosa o come gelato, a seconda della temperatura di conservazione. I gusti disponibili includono gianduia, pistacchio, lampone e cioccolato fondente, presentati in eleganti confezioni. La notizia è stata riportata da 30min.jp, sottolineando l'importanza della tradizione dolciaria italiana nel mercato giapponese. I clienti sono invitati a visitare i punti vendita di Kobe e Tokyo per scoprire questa delizia che unisce la maestria artigianale italiana con il palato giapponese.