Giappone: Caffarel lancia la collezione natalizia 2024 in Giappone

17 Ottobre 2024_ Il marchio italiano di cioccolato Caffarel, originario di Torino, presenterà la sua collezione natalizia 2024 a partire dal 18 ottobre in Giappone. La collezione, ispirata al tema "Dolce e divertente Natale", include una varietà di prodotti, tra cui ornamenti per l'albero e regali consigliati per le festività. I punti vendita includeranno il negozio Caffarel a Kobe e il Grandsta di Tokyo, con un'ulteriore opzione di acquisto online disponibile dal 23 ottobre. Caffarel, fondato nel 1826, è famoso per il suo cioccolato gianduia, un dolce che ha conquistato il palato di molti in tutto il mondo, come riportato da jiji.com. La collezione promette di rendere le festività ancora più speciali, unendo tradizione e innovazione nel mondo del cioccolato.