Giappone: Candidature in vista delle elezioni del presidente del partito liberaldemocratico

19 Agosto 2024_ Il ministro per la sicurezza economica, Takashi Kobayashi, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni per la presidenza del partito liberaldemocratico, in programma a settembre. Anche il ministro digitale Taro Kono ha confermato la sua volontà di partecipare, segnando un momento significativo nella corsa elettorale. La situazione attuale, caratterizzata dalla decisione del primo ministro Fumio Kishida di non candidarsi, ha abbassato le barriere per i nuovi candidati, con oltre dieci nomi già circolati. Kobayashi ha sottolineato l'importanza di una riforma del partito e ha promesso di lavorare per il ritorno dei cittadini rapiti dalla Corea del Nord. La notizia è stata riportata da 毎日新聞 (Mainichi). Le elezioni del partito si svolgeranno in un contesto di rinnovamento e cambiamento, con la data ufficiale che sarà decisa il 20 agosto.