Giappone: Celebrazione del Negroni con un evento esclusivo al Ritz-Carlton di Tokyo

22 Agosto 2024_ Il 5 settembre 2024, il Ritz-Carlton di Tokyo ospiterà un evento speciale per celebrare la Negroni Week, un'iniziativa globale dedicata al famoso cocktail italiano. Durante la serata, i rinomati bartender Yumi Nagamine e Naoto Ogawa presenteranno creazioni uniche di Negroni, tra cui il 'Negroni Milano to Tokyo', che unisce sapori italiani e giapponesi. Questo evento rappresenta un'opportunità per gustare cocktail innovativi in un ambiente di lusso, sottolineando l'influenza della cultura italiana nel mondo della mixology giapponese. La notizia è riportata da gourmetpress.net. La Negroni Week, che si svolgerà dal 16 al 22 settembre, coinvolge bar di tutto il mondo in attività di beneficenza, promuovendo la cultura del cocktail e la solidarietà.