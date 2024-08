Giappone: Cerimonie commemorative per il 79° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale

15 Agosto 2024_ Oggi, il Giappone commemora il 79° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale con cerimonie di commemorazione in tutto il...

15 Agosto 2024_ Oggi, il Giappone commemora il 79° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale con cerimonie di commemorazione in tutto il Paese. Le celebrazioni includono eventi dedicati al ricordo dei caduti, con un forte richiamo alla pace e alla riflessione. La cerimonia principale, organizzata dal governo, si svolgerà a Tokyo e vedrà la partecipazione dell'Imperatore del Giappone. Questo giorno è significativo per il Giappone, poiché segna la resa del Paese nel 1945 e il suo impegno verso la pace. La notizia è riportata da 毎日新聞. Le cerimonie si tengono in diverse località, sottolineando l'importanza della memoria storica e della riconciliazione.