Giappone: Chef di Kyoto porta la cucina giapponese in Italia con un evento speciale

31 Ottobre 2024_ Il ristorante giapponese "Kyoto Chō" ha recentemente partecipato a un evento culinario presso l'Università di Scienze Alimentari a Pollenzo, Piemonte, dove ha presentato piatti giapponesi utilizzando ingredienti locali. Questo progetto, parte di un'iniziativa più ampia per promuovere la cultura del sake giapponese, ha visto il coinvolgimento di chef di fama mondiale, tra cui Massimo Bottura, noto per il suo ristorante "Osteria Francescana". Il team di Kyoto Chō, guidato dallo chef Kunio Tokuoka, ha lavorato a stretto contatto con produttori locali per creare un menù che unisse le tradizioni culinarie giapponesi e italiane. L'evento ha suscitato grande interesse tra gli studenti e i partecipanti, dimostrando l'apprezzamento per la cucina giapponese in Italia, come riportato da fujingaho.jp. Questo scambio culturale rappresenta un'opportunità unica per rafforzare i legami gastronomici tra Giappone e Italia.