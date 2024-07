Giappone: Chef giapponese vince il Pasta Championship Asia 2024 con ricetta ispirata all'Italia

11 Luglio 2024_ Il celebre marchio italiano di pasta Barilla ha organizzato una degustazione e conferenza stampa per celebrare la vittoria dello chef...

11 Luglio 2024_ Il celebre marchio italiano di pasta Barilla ha organizzato una degustazione e conferenza stampa per celebrare la vittoria dello chef giapponese Seigo Fuchigami al Pasta Championship Asia 2024 Japan. La ricetta vincente, chiamata 'Sublimation of Climate', combina ingredienti tradizionali italiani e giapponesi, riflettendo un impegno verso la sostenibilità. Fuchigami ha espresso il desiderio di trasmettere ai giovani chef l'importanza delle tradizioni culinarie italiane. Barilla, fondata a Parma nel 1877, è il marchio di pasta numero uno in Italia. La notizia è stata riportata da jiji.com. Fuchigami rappresenterà il Giappone al prossimo campionato asiatico che si terrà a Manila, nelle Filippine, nell'ottobre 2024.