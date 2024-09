Giappone: Collaborazione gastronomica tra il ristorante italiano Melograno e il sale naturale di Amami Emma

04 Settembre 2024_ A partire dal 5 settembre 2024, il ristorante italiano Melograno a Tokyo presenterà un menu in edizione limitata che utilizza il...

04 Settembre 2024_ A partire dal 5 settembre 2024, il ristorante italiano Melograno a Tokyo presenterà un menu in edizione limitata che utilizza il sale naturale di Amami Emma, proveniente dall'isola di Amami Oshima. Questo menu esclusivo include piatti che combinano sapori del sud Italia con il sale ricco di minerali, creando un'esperienza culinaria unica. Tra le proposte ci sono una zuppa di yogurt e fichi, un'aringa marinata e una piccola pizza con calamari e ricotta, tutti preparati sotto la supervisione dello chef Yuuji Goto, noto per la sua esperienza in Italia. La notizia è riportata da gourmetpress.net. Questa iniziativa rappresenta un interessante scambio culturale e gastronomico tra Giappone e Italia, evidenziando l'abilità dei cuochi giapponesi nel reinterpretare ingredienti italiani con un tocco locale.