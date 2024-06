Giappone: Collaborazione militare con l'Italia per esercitazioni congiunte

26 Giugno 2024_ Le forze aeree di Francia, Germania e Spagna visiteranno il Giappone il prossimo mese per esercitazioni congiunte con la Forza di Autodifesa Aerea giapponese, ha annunciato il Ministro della Difesa Minoru Kihara. Nel frattempo, a Roma, il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha dichiarato che la marina e l'aeronautica italiane effettueranno addestramenti congiunti con le Forze di Autodifesa giapponesi ad agosto. Queste iniziative riflettono l'impegno crescente degli stati europei nella regione Indo-Pacifico, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione difensiva con il Giappone. Crosetto ha inoltre annunciato che la portaerei italiana Cavour farà la sua prima visita in Giappone a fine agosto, con i moderni caccia stealth F-35 che parteciperanno alle esercitazioni. Lo riporta japantoday.com. Questa collaborazione è parte di un piano d'azione concordato tra il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida e il suo omologo italiano Giorgia Meloni per rafforzare la cooperazione in sette aree, inclusa la difesa.