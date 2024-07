Giappone: Collaborazione tra Aeronautica Militare Italiana e Giapponese

15 Luglio 2024_ L'Aeronautica Militare Italiana invierà 14 aerei in Giappone per un'esercitazione congiunta con la Forza di Autodifesa Aerea...

15 Luglio 2024_ L'Aeronautica Militare Italiana invierà 14 aerei in Giappone per un'esercitazione congiunta con la Forza di Autodifesa Aerea Giapponese. L'evento si terrà dal 6 all'8 agosto 2024 presso la base aerea di Misawa, nella prefettura di Aomori. Parteciperanno vari modelli di aerei italiani, tra cui F-35A, Eurofighter, KC-767 e C-130J. Anche la base aerea statunitense di Misawa parteciperà all'esercitazione, sebbene i dettagli sui velivoli americani non siano stati divulgati. Lo riporta il sito nicovideo.jp. Questa collaborazione rafforza i legami tra Italia e Giappone nel settore della difesa e della sicurezza.