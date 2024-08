Giappone: Collaborazione tra Gindaco e Princess Connect! Re:Dive per un'estate di sapori

09 Agosto 2024_ La catena di ristoranti Gindaco, famosa per i suoi takoyaki, annuncia una collaborazione con il popolare gioco mobile e anime Princess Connect! Re:Dive, che si svolgerà dal 14 agosto al 10 settembre 2024. L'evento, che si terrà in 62 ristoranti Gindaco in tutto il Giappone, offrirà specialità culinarie ispirate ai personaggi del gioco, con un tema estivo di festival. Tra le novità ci saranno drink e piatti unici, come il 'Yukari Special' e il 'Very Berry Twinkle Juice', pensati per rendere l'esperienza gastronomica ancora più coinvolgente. La notizia è stata riportata da sankei.com. Inoltre, i clienti che parteciperanno all'evento riceveranno un esclusivo adesivo commemorativo, rendendo questa collaborazione un'occasione imperdibile per i fan del gioco e della cucina giapponese.