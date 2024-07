Giappone: Collaborazione tra iU e Politecnico di Milano per un nuovo EMBA online

12 Luglio 2024_ L'università giapponese iU di Tokyo ha annunciato una collaborazione con il Politecnico di Milano per lanciare un programma EMBA...

12 Luglio 2024_ L'università giapponese iU di Tokyo ha annunciato una collaborazione con il Politecnico di Milano per lanciare un programma EMBA online. Il corso, denominato 'POLIMI GSOM I-FLEX EMBA powered by iU', avrà una durata di 15 mesi e inizierà nell'autunno del 2024. Questo rappresenta la prima volta che il Politecnico di Milano offre un MBA in collaborazione con un'università giapponese. Il programma è rivolto a giovani dirigenti e membri del management aziendale. Lo riporta nicovideo.jp. La partnership mira a combinare l'eccellenza accademica italiana con l'innovazione giapponese, offrendo un'opportunità unica di formazione manageriale.