Giappone: Collaborazione tra Perrier-Jouët e il design italiano di Forma Fantasma

6 Novembre 2024_ La Maison Perrier-Jouët, nota per i suoi champagne di alta qualità, ha avviato una collaborazione con il duo di designer italiani Forma Fantasma per il progetto 'Cohabitare'. Questo progetto, ispirato alle pratiche di viticoltura sostenibile della Maison, mira a promuovere la coesistenza tra esseri umani e natura attraverso un'architettura innovativa nei vigneti. Durante un evento esclusivo a Tokyo, i partecipanti hanno potuto gustare una cena curata da Forma Fantasma, che ha messo in risalto la biodiversità e l'arte culinaria italiana. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'importanza della sostenibilità e della cultura italiana nel contesto giapponese. Il progetto 'Cohabitare' è previsto per completarsi nel 2025, con l'obiettivo di migliorare la biodiversità nei vigneti di Perrier-Jouët.