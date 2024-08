Giappone: Commemorazione per l'80° anniversario del naufragio del Tsushima Maru

22 Agosto 2024_ Si è svolta a Naha, Okinawa, una cerimonia commemorativa per il naufragio del Tsushima Maru, avvenuto 80 anni fa, in cui persero la vita quasi 1500 persone. Il governatore di Okinawa, Denny Tamaki, ha promesso un impegno totale per la pace mondiale e la non violenza, mentre il ministro per le questioni settentrionali, Eiko Shimomura, ha sottolineato l'importanza del dialogo per evitare futuri conflitti. Il Tsushima Maru, partito da Naha il 21 agosto 1944, fu affondato da un sottomarino statunitense il giorno successivo al largo delle isole Tokara. Quest'anno, il governo giapponese ha manifestato l'intenzione di riesaminare il relitto, rispondendo alle richieste dei familiari delle vittime, come riportato da 毎日新聞. La cerimonia ha visto la partecipazione di sopravvissuti e familiari, sottolineando l'importanza della memoria storica per le generazioni future.