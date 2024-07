Giappone: Corte Suprema annulla sentenza su donazioni illegali alla Chiesa dell'Unificazione

11 Luglio 2024_ La Corte Suprema del Giappone ha annullato una sentenza di secondo grado che aveva dato ragione alla Chiesa dell'Unificazione in una causa riguardante donazioni illegali. La causa era stata intentata dalla figlia di una donna deceduta, che aveva donato oltre un miliardo di yen alla chiesa. La Corte ha dichiarato nullo un documento firmato dalla donna, giudicandolo contrario all'ordine pubblico e alla morale. La sentenza è stata rinviata alla Corte d'Appello di Tokyo per un nuovo esame. 毎日新聞 riporta che questa è la prima volta che la Corte Suprema si pronuncia sulla legalità delle pratiche di raccolta fondi della chiesa. La decisione potrebbe influenzare altre cause simili in corso.