Giappone: Cresce il carico di lavoro per i care manager nel supporto a anziani e disabili

14 Agosto 2024_ Un'indagine ha rivelato che circa il 60% dei care manager in Giappone si occupa di più di un tipo di assistenza, con il 97% di loro che si sente insoddisfatto del supporto ricevuto. Questo fenomeno è particolarmente evidente nella cura simultanea di anziani e disabili, aumentando il carico di lavoro e rendendo difficile fornire un'assistenza di alta qualità. La situazione solleva preoccupazioni sulla sostenibilità del sistema di assistenza sociale nel Paese, evidenziando la necessità di riforme. La fonte di questa informazione è 毎日新聞. La crescente domanda di assistenza per le persone anziane e disabili in Giappone è un tema cruciale, dato l'invecchiamento della popolazione e le sfide associate alla cura di queste categorie vulnerabili.