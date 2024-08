Giappone: Cresce il fenomeno dello 'Sukima Baito' ma emergono preoccupazioni per i lavoratori

18 Agosto 2024_ In Giappone, il lavoro temporaneo noto come 'Sukima Baito' sta guadagnando popolarità, ma i lavoratori esprimono preoccupazioni...

18 Agosto 2024_ In Giappone, il lavoro temporaneo noto come 'Sukima Baito' sta guadagnando popolarità, ma i lavoratori esprimono preoccupazioni riguardo alle condizioni di lavoro. Questo tipo di impiego, che consente di guadagnare attraverso app per smartphone, ha portato a segnalazioni di problematiche come la modifica delle ore lavorative e la scarsa protezione dei diritti dei lavoratori. Un lavoratore ha denunciato di essere stato bloccato da un'app dopo aver segnalato problemi di lavoro, evidenziando un rapporto di forza sbilanciato tra aziende e dipendenti. La fonte di queste informazioni è tokyo-np.co.jp. La crescente diffusione di questo modello lavorativo solleva interrogativi sulla sicurezza e sui diritti dei lavoratori in un contesto di crescente precarietà.