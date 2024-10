Giappone: Cresce il malcontento verso i nuovi immigrati irregolari

13 Ottobre 2024_ In Giappone, si registra un aumento del malcontento nei confronti dei nuovi immigrati irregolari, con un crescente sentimento di opposizione da parte della popolazione locale. Le autorità stanno affrontando una crescente pressione per implementare misure più severe contro l'immigrazione clandestina, mentre i cittadini esprimono preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all'occupazione. Questo fenomeno è alimentato da un aumento dei casi di criminalità associati a immigrati irregolari, che ha sollevato dibattiti pubblici e politici. La situazione ha portato a manifestazioni e richieste di politiche più restrittive in materia di immigrazione. La notizia è riportata da 毎日新聞. Le autorità giapponesi stanno valutando nuove strategie per gestire l'immigrazione e garantire la sicurezza dei cittadini.