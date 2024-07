Giappone: Cresce il turismo italiano con oltre 15.000 visitatori a giugno 2024

25 Luglio 2024_ Secondo i dati pubblicati dal Giappone National Tourism Organization (JNTO), il numero di turisti italiani in Giappone ha raggiunto 15.000 nel mese di giugno 2024, superando i livelli pre-pandemia del 2019. Inoltre, il consumo dei visitatori italiani tra aprile e giugno 2024 ha toccato i 21,9 miliardi di yen, segnando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Questo trend positivo suggerisce che il 2024 potrebbe diventare un anno record per il turismo italiano in Giappone, con un aumento del 28,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. La fonte di queste informazioni è honichi.com. Il crescente interesse per il Giappone da parte dei turisti italiani evidenzia l'importanza delle relazioni culturali e turistiche tra i due Paesi.