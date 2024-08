Giappone: Crescita economica raggiunge il traguardo dei 600 trilioni di yen nel secondo trimestre

16 Agosto 2024_ L'economia giapponese ha registrato una crescita annuale del 3,1% nel secondo trimestre del 2024, raggiungendo per la prima volta un valore nominale di 600 trilioni di yen. Questo risultato segna un importante traguardo per il Giappone, evidenziando una ripresa economica sostenuta dopo le difficoltà degli anni precedenti. Gli analisti attribuiscono questa crescita a un aumento della spesa dei consumatori e a un incremento delle esportazioni. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, sottolineando l'importanza di questo sviluppo per la stabilità economica del Paese. La crescita economica giapponese è cruciale per il suo ruolo nell'economia globale, specialmente in un contesto di sfide internazionali e di cambiamenti nei mercati.