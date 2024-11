Giappone: Crescita record per il gruppo Prada nel terzo trimestre del 2024

2 Novembre 2024_ Il gruppo Prada, noto marchio italiano che include le linee Prada e Miu Miu, ha annunciato un incremento del 18% delle vendite nel terzo trimestre del 2024, raggiungendo un fatturato di 34,25 miliardi di euro. In particolare, il mercato giapponese ha registrato una crescita del 53%, evidenziando la solidità della domanda interna e l'attrattiva per i turisti. Le vendite di Prada sono aumentate del 4%, mentre Miu Miu ha visto un eccezionale incremento del 97%. La notizia è riportata da zuuonline.com, sottolineando l'importanza del mercato giapponese per i marchi italiani di lusso. Patrizio Bertelli, CEO del gruppo, ha dichiarato che nonostante le sfide, ci sono opportunità di crescita e continueranno a investire strategicamente.