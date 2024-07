Giappone: Crescono i casi di abbandono di anziani

18 Luglio 2024_ In Giappone, continuano a crescere i casi di abbandono di anziani da parte dei loro figli. Nei luoghi di morte solitaria, emergono...

18 Luglio 2024_ In Giappone, continuano a crescere i casi di abbandono di anziani da parte dei loro figli. Nei luoghi di morte solitaria, emergono sempre più spesso storie di figli che hanno abbandonato i propri genitori. Le ragioni principali includono l'incapacità di gestire la situazione e la riluttanza a interagire con altre persone. Questo fenomeno solleva preoccupazioni sulla necessità di supporto sociale e psicologico per le famiglie. Lo riporta il quotidiano 毎日新聞. Le autorità stanno cercando soluzioni per affrontare questa crescente problematica sociale.