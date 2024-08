Giappone: Crisi di riso nei supermercati a Tokyo

21 Agosto 2024_ I supermercati di Tokyo stanno affrontando una grave carenza di riso, con scaffali vuoti e limitazioni di acquisto. I consumatori segnalano difficoltà nel trovare riso bianco, mentre la domanda supera l'offerta a causa di fattori climatici e di emergenze naturali. Le autorità avvertono che la situazione potrebbe migliorare con l'arrivo del nuovo raccolto, previsto per settembre. La fonte di questa notizia è tokyo-np.co.jp. I supermercati, come il Super Izumi, stanno implementando misure per gestire la domanda, mentre il Ministero dell'Agricoltura giapponese sottolinea che ci sono scorte disponibili, ma che vengono rapidamente esaurite.