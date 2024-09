Giappone: Critiche al sistema di assicurazione sanitaria 'My Number' e al ministro Kono

03 Settembre 2024_ Un sondaggio condotto da 18 giornali locali ha rivelato un forte malcontento nei confronti del ministro digitale Taro Kono riguardo all'uso della carta 'My Number' come assicurazione sanitaria. Nonostante alcuni sostenitori, molti cittadini hanno espresso preoccupazioni per la mancanza di chiarezza e per la possibile obbligatorietà del nuovo sistema. Kono ha difeso la sua posizione, affermando che il sistema è un passo avanti, ma le critiche continuano a crescere, specialmente per la sua gestione delle comunicazioni pubbliche. La fonte di questa notizia è tokyo-np.co.jp. Il sistema 'My Number' è un'iniziativa del governo giapponese per digitalizzare i servizi pubblici e migliorare l'efficienza, ma ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini riguardo alla privacy e all'accessibilità.