Giappone: Critiche del Giappone ai piani di condivisione nucleare del governo

12 Ottobre 2024_ Il Giappone ha espresso forti critiche riguardo ai piani del governo di condividere armi nucleari con gli Stati Uniti, in seguito alla recente assegnazione del Premio Nobel per la Pace al Japan Confederation of A- and H-Bomb Sufferers Organizations. Il rappresentante dell'organizzazione, Terumi Tanaka, ha dichiarato che tali piani sono inaccettabili e ha invitato il Primo Ministro Shigeru Ishiba a riflettere sulla gravità della questione nucleare. Durante una conferenza stampa, Tanaka ha anche rivelato che il Primo Ministro ha condiviso la sua esperienza traumatica legata all'uso delle armi nucleari, sottolineando la necessità di abolirle. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. L'organizzazione, che rappresenta i sopravvissuti agli attacchi atomici di Hiroshima e Nagasaki, ha visto un calo dei membri e sta affrontando sfide finanziarie, ma continua a lottare per la pace e la giustizia.