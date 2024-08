Giappone: Crollo storico della Borsa di Tokyo a causa del 'shock' della Banca del Giappone

02 agosto 2024_ La Borsa di Tokyo ha subito un crollo storico, con il Nikkei che ha perso oltre 2200 punti, chiudendo a 35.909,70 yen. Questo calo rappresenta il secondo più grande nella storia, superato solo dal crollo del 1990, e ha visto il 99% dei titoli in calo. La situazione è stata aggravata da un aumento del valore dello yen e dalla vendita massiccia di titoli tecnologici, in particolare nel settore dei semiconduttori. La notizia è riportata da 毎日新聞. Gli investitori sono ora in attesa di ulteriori sviluppi, mentre il mercato si trova in una fase di forte incertezza.