28 Ottobre 2024_ Da Vinci FARO, un marchio italiano, ha lanciato una nuova collezione di borse realizzate in bridle leather, un tipo di pelle tradizionale britannica, ora lavorata in Toscana. Questa pelle, nota per la sua robustezza e bellezza, è stata perfezionata da artigiani italiani, creando prodotti che uniscono la tradizione britannica e l'eleganza italiana. Il fondatore, Alessandro, ha voluto rendere accessibile questa qualità anche in Giappone, dove il marchio ha aperto flagship store a Kyoto e Tokyo. La notizia è stata riportata da jiji.com, evidenziando l'importanza della collaborazione tra culture diverse nel mondo della moda e dell'artigianato. I prodotti Da Vinci FARO sono progettati per essere funzionali, adatti sia per l'uso quotidiano che per occasioni speciali.