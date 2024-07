Giappone: Dacia Maraini visita il luogo della sua infanzia a Sapporo

8 Luglio 2024_ Dacia Maraini, una delle più importanti scrittrici contemporanee italiane e candidata al Premio Nobel per la Letteratura, ha visitato...

8 Luglio 2024_ Dacia Maraini, una delle più importanti scrittrici contemporanee italiane e candidata al Premio Nobel per la Letteratura, ha visitato il sito della sua casa d'infanzia a Sapporo dopo 83 anni. La casa, situata all'interno dell'Università di Hokkaido, fu teatro del famigerato caso di spionaggio Miyazawa-Lane, in cui la famiglia Maraini era coinvolta. Durante la visita, Maraini ha sottolineato l'importanza della memoria e ha espresso profonda emozione per i ricordi legati a quel luogo. La scrittrice ha anche ricordato il legame della sua famiglia con la comunità locale e con il ricercatore di cultura Ainu, Fosco Maraini, suo padre. Lo riporta asahi.com. La visita ha evidenziato i legami storici e culturali tra Italia e Giappone, sottolineando l'importanza della memoria storica.